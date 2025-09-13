Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Business Insider Polska.

Що відомо про збій у системі безготівкових платежів?

Журналісти з'ясували в одному з польських банків, що проблема стосувалася кредитних карток. Близько 15:00 оператор терміналів eCard повідомив, що проблему вже усунено. Причини наразі не названі.

Користувачі інтернету повідомляли про труднощі з оплатою незалежно від постачальника картки чи банку, де було відкрито рахунок. Серед найчастіше зафіксованих збоїв до 14:00 проблеми були у власників карт VISA, Mastercard, а також клієнтів магазинів Lidl, Biedronka та банків PKO BP, Pekao SA, Santander і mBank. Проблеми виникали також на АЗС.

Наразі робота систем поступово повертається до норми. Причини збою аналізуються, але нічого не вказує на зовнішню атаку. Інформація надаватиметься на поточній основі,

– повідомив віцепрем'єр і міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський.

Неофіційно у великому польському банку підтвердили, що проблема справді існувала і стосувалася насамперед кредитних карток та карток VISA, а у Downdetector також надходили сигнали про збої з Mastercard і BLIK.

Банківський збій 9 березня: що заявляли компанії?