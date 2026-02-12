Работа в Польше станет доступнее: обнародован список дефицитных специальностей

Польша продолжает активно привлекать иностранных работников из-за нехватки кадров в ключевых сферах экономики. Правительство страны подготовило новые решения, которые должны упростить процедуры трудоустройства для граждан других государств и помочь работодателям быстрее заполнять вакансии.

В частности, Министерство труда представило проект постановления, в котором определило перечень профессий, представителям которых будет легче получить разрешение на работу и визу.

Смотрите также Испания меняет правила для мигрантов: что ждет украинцев уже с января 2026 года

Что предусматривает постановление?

Ожидается, что новые правила помогут значительно ускорить процедуры легализации труда и упростят работодателям поиск кадров. Как сообщает prawo.pl, в ведомстве объясняют необходимость такого решения острым дефицитом рабочей силы.

В этих профессиях в первом полугодии 2025 года было зарегистрировано всего 33 тысячи безработных, тогда как количество вакансий достигло 29 тысяч. За этот же период выдано более 100 тысяч документов, легализующих работу иностранцев,

– отмечают в пояснительной записке.



Работа в Польше станет доступнее / Фото Unsplash

Какие профессии вошли в список?

В перечень дефицитных специальностей попали:

инженеры (технологи, строители, механики, электрики);

врачи без специализации или в процессе ее получения;

медицинские специалисты с высшими степенями квалификации;

медсестры и акушерки;

преподаватели иностранных языков;

программисты приложений, разработчики и администраторы баз данных разработчики и администраторы баз данных;

операторы энергетического оборудования;

ассистенты преподавателей;

кровельщики, сантехники, трубопроводчики трубопроводчики;

водители автобусов и трамваев.

Согласно проекту, постановление должно заработать через 14 дней после публикации в Журнале законов.

Сколько иностранцев работает в Польше?

По официальным данным, на конец декабря 2025 года в Польше легально работали и были застрахованы почти 1,29 миллиона иностранцев. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 1,19 миллиона. Крупнейшей группой иностранных работников остаются граждане Украины. По состоянию на конец 2025 года в Польше легально работало около 857 тысяч украинцев.

Без какого документа больше не найти работу в Польше?

Ранее мы писали, что украинцы, которые работают в Польше, должны оформлять декларации на поручение работы. Это нововведение заработает уже с марта 2026 года. Незаконное поручение работы может привести к штрафам от 3 до 50 тысяч злотых за работника и запрета компании нанимать иностранцев.