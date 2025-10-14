Отношение поляков к принятию украинских беженцев за последние шесть месяцев снова ухудшилось. Все больше граждан выражают беспокойство, что уровень помощи, предоставляемой Украине, является чрезмерным.

Впервые социологический опрос показал, что половина населения Польши считает, что страна должна сократить помощь украинским беженцам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polsat, который предоставляет данные Центра исследования общественного мнения (CBOS).

Как поляки высказываются о помощи украинцам?

Недавнее исследование показало, что мнения респондентов о помощи Украине разделились: 50% утверждают, что уровень помощи является чрезмерным, тогда как 46% считают его целесообразным.

Поддержку беженцам выражают:

мужчины – 52% (против 43% среди женщин);

люди старшего возраста – 51% (против 21% младших);

жители городов – 64% (против 36% в селах);

лица с высшим образованием – 63% (против 25% с начальным);

респонденты с самыми высокими доходами – 69% (против 36% с самыми низкими);

сторонники левых политических сил – 61% (против 41% среди правых).

Среди избирателей политических партий самый высокий уровень поддержки демонстрируют сторонники партии "Разом" и правящей "Гражданской коалиции" – более 70% из них одобряют помощь.

Кто, по их мнению, имеет право на помощь?

В то же время значительная часть польского населения имеет твердые взгляды на социальные льготы для украинцев.

Согласно результатам опроса, 58% респондентов считают, что украинцы должны получать льготы, включая программу "800+" и бесплатное медицинское обслуживание, только если трудоустроены и платят налоги в налоговую систему Польши.

Тогда как 25% участников выступают за то, чтобы эти льготы распространялись исключительно на лиц с официальным статусом беженца. Зато 12% опрошенных – против предоставления любой помощи украинцам.

