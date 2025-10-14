Ставлення поляків до прийняття українських біженців за останні шість місяців знову погіршилося. Все більше громадян висловлюють занепокоєння, що рівень допомоги, яка надається Україні, є надмірним.

Вперше соціологічне опитування показало, що половина населення Польщі вважає, що країна повинна скоротити допомогу українським біженцям. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polsat, яке надає дані Центру дослідження громадської думки (CBOS).

Як поляки висловлюються щодо допомоги українцям?

Нещодавнє дослідження показало, що думки респондентів щодо допомоги Україні розділилися: 50% стверджують, що рівень допомоги є надмірним, тоді як 46% вважають його доцільним.

Підтримку біженцям висловлюють:

чоловіки – 52% (проти 43% серед жінок);

люди старшого віку – 51% (проти 21% молодших);

жителі міст – 64% (проти 36% у селах);

особи з вищою освітою – 63% (проти 25% з початковою);

респонденти з найвищими доходами – 69% (проти 36% з найнижчими);

прихильники лівих політичних сил – 61% (проти 41% серед правих).

Серед виборців політичних партій найвищий рівень підтримки демонструють прихильники партії "Разом" та керівної "Громадянської коаліції" – понад 70% з них схвалюють допомогу.

Хто, на їх думку, має право на допомогу?

Водночас значна частина польського населення має тверді погляди на соціальні пільги для українців.

Згідно з результатами опитування, 58% респондентів вважають, що українці повинні отримувати пільги, включаючи програму "800+" та безплатне медичне обслуговування, лише якщо працевлаштовані та сплачують податки до податкової системи Польщі.

Тоді як 25% учасників виступають за те, щоб ці пільги поширювалися виключно на осіб з офіційним статусом біженця. Натомість 12% опитаних – проти надання будь-якої допомоги українцям.

За яких умов українці готові повернутися додому?