"Допомога надмірна": поляки різко висловилися щодо ставлення до українських біженців
- Половина населення Польщі вважає, що рівень допомоги українським біженцям є надмірним, тоді як 46% вважають його доцільним.
- 58% респондентів вважають, що українці повинні отримувати пільги лише якщо працевлаштовані та сплачують податки в Польщі.
Ставлення поляків до прийняття українських біженців за останні шість місяців знову погіршилося. Все більше громадян висловлюють занепокоєння, що рівень допомоги, яка надається Україні, є надмірним.
Вперше соціологічне опитування показало, що половина населення Польщі вважає, що країна повинна скоротити допомогу українським біженцям. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polsat, яке надає дані Центру дослідження громадської думки (CBOS).
Як поляки висловлюються щодо допомоги українцям?
Нещодавнє дослідження показало, що думки респондентів щодо допомоги Україні розділилися: 50% стверджують, що рівень допомоги є надмірним, тоді як 46% вважають його доцільним.
Підтримку біженцям висловлюють:
- чоловіки – 52% (проти 43% серед жінок);
- люди старшого віку – 51% (проти 21% молодших);
- жителі міст – 64% (проти 36% у селах);
- особи з вищою освітою – 63% (проти 25% з початковою);
- респонденти з найвищими доходами – 69% (проти 36% з найнижчими);
- прихильники лівих політичних сил – 61% (проти 41% серед правих).
Серед виборців політичних партій найвищий рівень підтримки демонструють прихильники партії "Разом" та керівної "Громадянської коаліції" – понад 70% з них схвалюють допомогу.
Хто, на їх думку, має право на допомогу?
Водночас значна частина польського населення має тверді погляди на соціальні пільги для українців.
Згідно з результатами опитування, 58% респондентів вважають, що українці повинні отримувати пільги, включаючи програму "800+" та безплатне медичне обслуговування, лише якщо працевлаштовані та сплачують податки до податкової системи Польщі.
Тоді як 25% учасників виступають за те, щоб ці пільги поширювалися виключно на осіб з офіційним статусом біженця. Натомість 12% опитаних – проти надання будь-якої допомоги українцям.
За яких умов українці готові повернутися додому?
Українські біженці заявили, що готові повернутися, якщо Україна відновить кордони 1991 року, вступить до НАТО й отримає перспективу членства в ЄС.
Поліпшення ринку праці та боротьба з корупцією також важливі для повернення, але менш значущі, ніж гарантії безпеки та суверенітет.