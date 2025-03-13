Гражданство Франции: возможные варианты получения и основные нюансы процедуры

Франция является одной из самых привлекательных стран Европы. Культурное богатство страны, надежные социальные гарантии и преимущество свободного передвижения в пределах Европейского Союза – каждый из этих критериев особенно манит людей.

Получение французского гражданства не только открывает доступ к этим возможностям, но и предоставляет право голоса и дополнительные преимущества. Это длительный процесс, который требует тщательной подготовки и соответствия требованиям. 24 Канал рассказывает, как можно получить гражданство Франции.

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Гражданство Франции: возможные варианты получения

Существует несколько основных путей для лиц, желающих получить французское гражданство:

Натурализация

Во Франции путь к натурализации для иностранных граждан, как правило, требует пятилетнего легального проживания, владения французским языком и доказательств интеграции во французское общество. Этот юридический процесс позволяет иностранцам добровольно получить французское гражданство.

Однако, законодательство предлагает возможности сократить этот срок до 2 лет. Лица могут претендовать на сокращение этого срока, получив степень во французском университете после двух лет обучения или сделав значительный вклад в гражданский, научный, экономический, культурный или спортивный секторы страны.

Брак с французом

Такой ход событий может ускорить процесс приобретения гражданства для отдельных лиц. Однако брак, о котором идет речь, должен быть настоящим и длительным.

По праву происхождения

Лица с французскими корнями имеют возможность подать заявление на получение гражданства по происхождению при условии, что хотя бы один из их предков был гражданином Франции.

По праву рождения

Важным аспектом французского законодательства о гражданстве является то, что ребенок, рожденный во Франции от родителей-иностранцев, которые также родились во Франции, автоматически приобретает французское гражданство, согласно принципу, известным как "jus soli".

Кроме того, дети, усыновленные французами, также могут получить французское гражданство.

Служба в армии

Иностранцы мужского пола, которые имеют необходимые физические данные, могут получить французское гражданство, пройдя военную службу в Иностранном легионе. Кандидаты должны быть в возрасте от 18 до 40 лет и успешно пройти медицинское обследование.



Во Франции можно получить гражданство через военную службу / Иллюстративное фото Unsplash

Право на натурализацию возникает после трех лет военной службы. Однако, этот срок может быть сокращен для тех, кто получил ранения во время участия в боевых действиях.

Кто может стать гражданином Франции

Независимо от выбранного способа, существуют общие требования, как получить французское гражданство. Так, гражданином Франции может стать лицо, которое отвечает следующим требованиям:

Законно проживает на территории Франции или имеет тесную связь со страной (через брак, происхождения или службу). Проживало во Франции в течение определенного срока (обычно 5 лет для натурализации). Имеет достаточное знание французского языка для интеграции. Имеет стабильный доход и способность обеспечивать себя и свою семью. Не имеет судимостей и демонстрирует хорошее моральное поведение.

Процедура получения французского гражданства

Получение французского гражданства предусматривает несколько этапов в процессе подачи заявления:

Необходимо собрать полный пакет документов, подтверждающих ваше право на получение гражданства. Заявление подают в префектуру по месту жительства. Административные органы тщательно проверяют все предоставленные документы и проводят собеседование с заявителем. О принятом решении заявителя уведомляют письменно.

Если заявление одобрено, лицо получит официальное уведомление о предоставлении гражданства. После этого его пригласят на церемонию принятия гражданства для принесения присяги на верность Франции и выдадут французский паспорт.

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