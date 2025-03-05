Украинское законодательство предусматривает возможность выхода из гражданства, однако этот процесс не является автоматическим и требует соблюдения определенных условий. Об этом пишет 24 Канал.

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Последствия отказа от гражданства Украины

После выхода из гражданства человек теряет все права, предусмотренные Конституцией Украины, в частности:

право голосовать и быть избранным на выборах,

право на бесплатное образование и медицину (для лиц, не являющихся резидентами),

право на социальные выплаты, пенсии и льготы,

право на безвизовый въезд в страны, с которыми Украина имеет соответствующие соглашения.

Бывший гражданин Украины становится иностранцем или лицом без гражданства. Это означает, что для пребывания в Украине ему придется получать визу (если страна нового гражданства не имеет безвизового режима с Украиной). Также может понадобиться разрешение на проживание или работу.

Если человек не имеет другого гражданства, отказ от украинского может привести к статусу апатрида (лица без гражданства), что значительно ограничивает его права. Хотя следует заметить, что Украина не допускает такого, поэтому при попытке отказа от гражданства сначала еще необходимо доказать, что другая страна готова принять заявителя.

По недвижимости – отказ от гражданства не означает автоматической потери имущества в Украине, однако могут возникнуть определенные ограничения, например, на покупку земли, поскольку иностранцы не могут владеть сельскохозяйственными участками.

А еще, если такой человек имеет проблемы с законом или нарушил миграционные правила, то может получить запрет на въезд в Украину, то есть на возвращение домой.

Поэтому, прежде чем принять такое решение, следует очень хорошо подумать.

Может ли человек отказаться от гражданства, чтобы выехать за границу

Человек, который уже потерял гражданство Украины, теряет статус военнообязанного, и имеет право на выезд из страны (если имеет документы, которые позволяют въезд в другое государство).

Однако если лицо подало заявление на выход из гражданства, но процесс еще не завершен, оно остается гражданином и сохраняет все обязанности, включая военный.

Справка. Выход из гражданства не является мгновенным – его утверждает Президент Украины, и до подписания соответствующего указа лицо.

Кроме этого, украинское законодательство не предусматривает возможности выхода из гражданства во время военного положения, если человек обязан к военной службе. Это означает, что мужчины призывного возраста могут не получить одобрение на выход из гражданства до окончания военного положения.