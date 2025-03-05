Українське законодавство передбачає можливість виходу з громадянства, проте цей процес не є автоматичним і потребує дотримання певних умов. Про це пише 24 Канал.

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Наслідки відмови від громадянства України

Після виходу з громадянства людина втрачає всі права, передбачені Конституцією України, зокрема:

право голосувати й бути обраною на виборах,

право на безплатну освіту та медицину (для осіб, що не є резидентами),

право на соціальні виплати, пенсії та пільги,

право на безвізовий в'їзд у країни, з якими Україна має відповідні угоди.

Колишній громадянин України стає іноземцем або особою без громадянства. Це означає, що для перебування в Україні йому доведеться отримувати візу (якщо країна нового громадянства не має безвізового режиму з Україною). Також може знадобитися дозвіл на проживання або роботу.

Якщо людина не має іншого громадянства, відмова від українського може призвести до статусу апатрида (особи без громадянства), що значно обмежує її права. Хоч слід зауважити, що Україна не допускає такого, тож при спробі відмови від громадянства спершу ще необхідно довести, що інша країна готова прийняти заявника.

Щодо нерухомості – відмова від громадянства не означає автоматичної втрати майна в Україні, однак можуть виникнути певні обмеження, наприклад, на купівлю землі, оскільки іноземці не можуть володіти сільськогосподарськими ділянками.

А ще, якщо така людина має проблеми із законом або порушила міграційні правила, то може отримати заборону на в'їзд в Україну, тобто на повернення додому.

Тож, перш ніж прийняти таке рішення, слід дуже добре подумати.

Чи може чоловік відмовитися від громадянства, щоб виїхати за кордон

Людина, яка вже втратила громадянство України, втрачає статус військовозобов'язаного, і має право на виїзд з країни (якщо має документи, які дозволяють в'їзд в іншу державу).

Проте якщо особа подала заяву на вихід із громадянства, але процес ще не завершено, вона залишається громадянином і зберігає всі обов'язки, включаючи військовий.

Довідка. Вихід із громадянства не є миттєвим – його затверджує Президент України, і до підписання відповідного указу особа.

Крім цього, українське законодавство не передбачає можливості виходу з громадянства під час воєнного стану, якщо людина зобов'язана до військової служби. Це означає, що чоловіки призовного віку можуть не отримати схвалення на вихід із громадянства до закінчення воєнного стану.