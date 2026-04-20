Программу помощи 800+ в Польше снова изменят: какие новые правила готовит правительство

В Польше с 2027 года могут снова измениться правила государственной программы поддержки 800+, которую сейчас получают миллионы украинцев. В Министерстве семьи, труда и социальной политики сообщают, что изменения могут вступить в силу уже 1 июня следующего года.

Соответствующий законопроект, что изменит правила получения помощи, должны рассмотреть уже во втором квартале 2026 года, пишет InPoland. И ключевой новацией станет автоматическое возобновление выплат без необходимости подачи заявления ежегодно.

Что известно об изменениях в программе 800+?

Для того, чтобы не приходилось ежегодно заново подавать заявку на получение помощи, выплаты будут автоматически возобновлять с помощью данных из системы Управления социального страхования (ZUS). А родители и опекуны должны будут подать заявку всего один раз, когда впервые будут оформлять выплаты на ребенка.

Обновлять данные нужно будет в случае изменений в семейной ситуации. Кроме того, в проекте также уточнили и круг лиц, которые могут претендовать на помощь: в частности, право на выплаты имеют люди, имеющие постоянную опеку над ребенком по решению суда.

Эта новая инициатива должна упростить процедуры и уменьшить нагрузку и на госучреждения, и на людей. В правительстве отметили, что реформа должна только повысить эффективность системы и уменьшить расходы на ее обслуживание. Но до введения цифровизации все еще действует действующая схема: родителям нужно подавать заявки на помощь 800+ в установленные сроки – до 30 апреля.

Важно! Заявление на получение пособия на ребенка, а также все приложения к заявлению можно подать только в электронном виде через платформу электронных услуг ZUS, портал Emp@tia, или электронный банкинг, пишут в Управлении социального страхования.

