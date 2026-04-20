Відповідний законопроєкт, що змінить правила отримання допомоги, мають розглянути вже у другому кварталі 2026 року, пише InPoland. І ключовою новацією стане автоматичне поновлення виплат без необхідності подання заяви щороку.

Що відомо про зміни до програми 800+?

Для того, аби не доводилося щороку заново подавати заявку на отримання допомоги, виплати будуть автоматично поновлювати за допомогою даних з системи Управління соціального страхування (ZUS). А батьки та опікуни матимуть подати заявку всього один раз, коли вперше оформлюватимуть виплати на дитину.

Оновлювати дані потрібно буде у випадку змін у сімейній ситуації. Окрім того, у проєкті також уточнили й коло осіб, які можуть претендувати на допомогу: зокрема, право на виплати мають люди, що мають постійну опіку над дитиною за рішенням суду.

Ця нова ініціатива має спростити процедури та зменшити навантаження і на держустанови, і на людей. В уряді наголосили, що реформа має лише підвищити ефективність системи та зменшити витрати на її обслуговування. Але до запровадження цифровізації все ще діє чинна схема: батькам потрібно подавати заявки на допомогу 800+ у встановлені терміни – до 30 квітня.

Важливо! Заяву на отримання допомоги на дитину, а також усі додатки до заяви можна подати тільки в електронному вигляді через платформу електронних послуг ZUS, портал Emp@tia, або ж електронний банкінг, пишуть в Управлінні соціального страхування.

