Польша обещает помощь на оплату отопления: кто может ее получить
- В Польше с 3 ноября по 15 декабря принимаются заявки на ваучеры для оплаты отопления, которые покрывают расходы за период с 1 июля по 31 декабря 2025 года.
- Размер выплат зависит от стоимости отопления: от 500 до 3500 злотых, заявки можно подавать через платформу ePUAP, приложение mObywatel или лично в местных органах власти.
С 3 ноября до 15 декабря в Польше продолжается прием заявок на ваучеры на отопление для домохозяйств, пострадавших от повышения тарифов на централизованное отопление. Ваучер покрывает расходы на отопление за период с 1 июля по 31 декабря 2025 года.
Подать заявку можно через платформу ePUAP, приложение mObywatel или лично в местных органах власти. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inpoland.net.pl.
Читайте также Новые правила на границе с Польшей: возможны очереди на 2 пунктах пропуска
Как получить помощь?
Размер выплат зависит от фактической стоимости отопления: от 500 до 3500 злотых на семью. Если цена тепла превышает 170 злотых за ГДж, домохозяйство может рассчитывать на минимальную сумму – 500 злотых. В случае тарифа более 230 злотых за ГДж ваучер возрастает до максимальных 3500 злотых.
Заявку можно будет подать не только в этом, но и в следующем году – на расходы за период с 1 января по 31 декабря 2026 года. По поданным в 2026 году документам также предусмотрены выплаты до 3500 злотых, в зависимости от цены отопления. Для заявителей уже доступны специальная форма и шаблон, подготовленные Министерством энергетики Польши.
Какие еще новости из Польши стоит знать?
С 12 октября в Польше начала действовать система EES. Поэтому предупреждают о возможных очередях на границах. В частности, с 3 ноября новые правила заработали на пунктах пропуска "Ягодин – Дорогуск" и "Устилуг – Зосин", поэтому возможно замедление движения.
День всех святых (1 ноября) пришелся на субботу, поэтому в Польше часть работников может рассчитывать на дополнительный выходной. В частности, многие учреждения и предприятия приняли, что это будет 10 ноября 2025 года. В частных компаниях решение будет принимать работодатель.