Подать заявку можно через платформу ePUAP, приложение mObywatel или лично в местных органах власти. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inpoland.net.pl.

Как получить помощь?

Размер выплат зависит от фактической стоимости отопления: от 500 до 3500 злотых на семью. Если цена тепла превышает 170 злотых за ГДж, домохозяйство может рассчитывать на минимальную сумму – 500 злотых. В случае тарифа более 230 злотых за ГДж ваучер возрастает до максимальных 3500 злотых.

Заявку можно будет подать не только в этом, но и в следующем году – на расходы за период с 1 января по 31 декабря 2026 года. По поданным в 2026 году документам также предусмотрены выплаты до 3500 злотых, в зависимости от цены отопления. Для заявителей уже доступны специальная форма и шаблон, подготовленные Министерством энергетики Польши.

Какие еще новости из Польши стоит знать?