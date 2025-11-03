Подати заявку можна через платформу ePUAP, застосунок mObywatel або особисто у місцевих органах влади. Про це пише 24 Канал з посиланням на inpoland.net.pl.

Як отримати допомогу?

Розмір виплат залежить від фактичної вартості опалення: від 500 до 3500 злотих на сім'ю. Якщо ціна тепла перевищує 170 злотих за ГДж, домогосподарство може розраховувати на мінімальну суму – 500 злотих. У випадку тарифу понад 230 злотих за ГДж ваучер зростає до максимальних 3500 злотих.

Заявку можна буде подати не лише цього, а й наступного року – на витрати за період з 1 січня по 31 грудня 2026 року. За поданими у 2026 році документами також передбачені виплати до 3500 злотих, залежно від ціни опалення. Для заявників уже доступні спеціальна форма та шаблон, підготовлені Міністерством енергетики Польщі.

