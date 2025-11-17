Популярная европейская страна выступает против новых правил Ryanair: там они не будут работать

Бюджетная компания Ryanair с 12 ноября полностью перешла на цифровые посадочные талоны – и бумажные отныне при посадке на рейс принимать не будут. Впрочем, не все страны с этим согласны.

Еще в сентябре лоукостер сообщил об изменении политики в отношении посадочных талонов – и сейчас Португалия заявляет, что Ryanair не имеет права отказывать пассажирам с бумажными талонами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

Почему Ryanair переходит на электронные посадочные талоны?

Компания требует, чтобы пассажиры регистрировались онлайн и создавали посадочный талон в специальном приложении Ryanair. А вот новые правила запрещают принимать бумажные посадочные талоны – за исключением определенных обстоятельств, если пассажир, например, не имеет смартфона. Таким образом удастся значительно сократить использование бумаги.

Впрочем, одна популярная страна ЕС предупредила, что новые правила компании прямо нарушают права пассажиров. Немало беспокойства вызывает ситуация относительно пожилых пассажиров, которые могут не иметь смартфона, или же не чувствуют себя комфортно, когда пользуются им. И также немало путешественников задаются вопросом, что делать, если их телефон разрядится, если его украдут, или если в аэропорту не будет хорошего интернет-соединения.

Поэтому Национальное управление гражданской авиации Португалии опубликовало рекомендации по новым правилам.

Похоже, что Ryanair намерен гарантировать все права пассажиров, включая права пассажиров с инвалидностью, ограниченной мобильностью или тех, кто не имеет смартфона или планшета,

– написали в управлении.

Впрочем, власти Португалии также добавляют, что сообщили авиакомпании об определенных обязательствах, чтобы гарантировать, что компания не нарушает прав пассажиров. В этих обязательствах говорится о том, что перевозчик не должен препятствовать пассажирам в Португалии, имеющих подтвержденное бронирование рейса, сесть на самолет без цифрового посадочного талона, пишет Simple Flying.

Также Ryanair не будет иметь права взимать в стране дополнительную плату за получение или использование бумажного посадочного талона. Поэтому в Португалии пассажирам не нужно будет иметь особых обстоятельств, чтобы иметь возможность путешествовать с бумажным талоном.

