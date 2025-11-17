Популярна європейська країна виступає проти нових правил Ryanair: там вони не працюватимуть

Бюджетна компанія Ryanair з 12 листопада повністю перейшла на цифрові посадкові талони – і паперові відтепер під час посадки на рейс не прийматимуть. Втім, не всі країни з цим згодні.

Ще у вересні лоукостер повідомив про зміну політики щодо посадкових талонів – та зараз Португалія заявляє, що Ryanair не має права відмовляти пасажирам з паперовими талонами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

Цікаво Сморід на вулицях і жодного центрального опалення: ось що дратує українку в популярній країні

Чому Ryanair переходить на електронні посадкові талони?

Компанія вимагає, аби пасажири реєструвалися онлайн та створювали посадковий талон у спеціальному застосунку Ryanair. А ось нові правила забороняють примати паперові посадкові талони – за винятком певних обставин, якщо пасажир, наприклад, не має смартфона. Таким чином вдасться значно скоротити використання паперу.

Втім, одна популярна країна ЄС попередила, що нові правила компанії прямо порушують права пасажирів. Чимало занепокоєння викликає ситуація щодо літніх пасажирів, які можуть не мати смартфона, або ж не почуваються комфортно, коли користуються ним. І також чимало мандрівників ставлять собі запитання, що робити, якщо їхній телефон розрядиться, якщо його вкрадуть, або якщо в аеропорту не буде хорошого інтернет-з'єднання.

Тож Національне управління цивільної авіації Португалії опублікувало рекомендації щодо нових правил.

Схоже, що Ryanair має намір гарантувати всі права пасажирів, включаючи права пасажирів з інвалідністю, обмеженою мобільністю або тих, хто не має смартфона чи планшета,

– написали в управлінні.

Втім, влада Португалії також додає, що повідомила авіакомпанії про певні зобов'язання, аби гарантувати, що компанія не порушує прав пасажирів. У цих зобов'язаннях мовиться про те, що перевізник не має перешкоджати пасажирам у Португалії, що мають підтверджене бронювання рейсу, сісти на літак без цифрового посадкового талона, пише Simple Flying.

Також Ryanair не матиме права стягувати у країні додаткову плату за отримання чи використання паперового посадкового талона. Тож у Португалії пасажирам не потрібно буде мати особливих обставин, аби мати можливість подорожувати з паперовим талоном.

Що ще про Ryanair варто знати?