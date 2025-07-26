Как получить ПМЖ Дании: украинка поделилась собственным опытом
- Украинка поделилась опытом получения ПМЖ в Дании, отметив, что нужно работать минимум 4 года с доходом 320 тысяч корон в год.
- Важно знать историю и язык Дании, пройти тестирование, не иметь штрафов более трех тысяч крон и не получать государственную помощь.
- Для тех, кто подается на ПМЖ после 8 лет легального пребывания, требования немного меньше.
Украинка Александра рассказала, как можно получить статус ПМЖ в Дании. Сама она его получила год назад.
Девушка отметила, что этот путь сложный, но реальный. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @oleksandraoliinyk0.
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Какие условия получения ПМЖ в Дании?
Украинка отметила, что Дания достаточно строгая страна в вопросах легализации, интеграции и миграции.
Первое – нужно отработать в Дании минимум 4 года с общим доходом 320 тысяч корон в год и отработать минимум 120 часов в месяц,
– сказала она.
Также очень важно знать историю и язык. Для подачи на ПМЖ Александра тест на знание истории Дании и датского языка.
Кроме того, она рассказала, что нельзя иметь штрафов на сумму более чем три тысячи крон. И еще одно важное требование – заявитель не должен получать любую государственную помощь.
В то же время украинка заметила, что для тех, кто подается через 8 лет легального пребывания в Дании, требований немного меньше.
Как получить ПМЖ в Дании: смотрите видео
Следует отметить, что жители Дании имеют самое доступное жилье в Европе, если учитывать среднюю зарплату, инфляцию и процентные ставки по ипотеке.