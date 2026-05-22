Правительство Польши предлагает новую минимальную зарплату: какой она будет в 2027 году

Минимальная зарплата в Польше с 2027 года точно вырастет. Впрочем, относительно того, насколько именно, переговоры еще продолжаются.

Министерство семьи, труда и социальной политики уже представило конкретную сумму для минимальной зарплаты на следующий год, пишет InPoland. И эта сумма даже немного больше, чем та, которую предлагают профсоюзы.

Как именно меняют минимальную зарплату в Польше?

Сейчас правительство Польши активно внедряет правила ЕС относительно механизма минимальной зарплаты. Эти правила предусматривают, что она должна составлять 60% от медианы, или же 50% от средней зарплаты в стране.

В 2026 году минимальная заработная плата в Польше составляет 4 806 злотых брутто, и уже в следующем году она может вырасти на 121 злотый.

Минимальная заработная плата в 2027 году не должна быть ниже 4927 злотых, в соответствии с принципом [...] статьи 5, пункта 1, что минимальная заработная плата должна расти темпами не ниже прогнозируемой инфляции на следующий год,

– заявила министр семьи Агнешка Дземянович-Бонк.

Эта новая сумма даже выше той, которую предложили до повышения профсоюзы – 4 900 злотых. Также она больше и за зарплату, которую назвали работодатели – 4 860 злотых.

Насколько часто в Польше поднимают минимальную зарплату?

Перерасчет минималки в Польше прямо привязан к уровню инфляции. Если он меньше, чем 5% в год, тогда заработную плату пересматривают только раз. Если же он превышает этот показатель, зарплату могут повысить дважды в год.

И 2026 года прогнозируемый среднегодовой индекс потребительских цен на 2027 год составляет 102,5%, то есть меньше 5% инфляции. Поэтому, повышение зарплаты ожидается только одно, в январе 2027 года.

Так же не будет повышения заработной платы и в июле 2026 года – ведь в прошлом году инфляция также была небольшая, пишет PIT.pl.

Какие еще изменения обсуждают в Польше?

Поляки, оказывается, хотят не только повышения минимальной заработной платы, но и уравнивание пенсионного возраста для мужчин и женщин – это показало недавнее исследование. В нем за эту опцию проголосовали более половины граждан. Сейчас в Польше женщины выходят на пенсию в 60 лет, а вот мужчины – в 65.

Большинство людей хотят, чтобы пенсионный возраст для всех снизили до 60 лет, и некоторые готовы и сойтись посередине – чтобы на пенсию выходили в 63. Но пока это – только планы, ведь для политиков тема остается очень чувствительной.