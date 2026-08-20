Самое незначительное повышение за последние годы: в Польше готовят изменения в размере пенсии на 2027 год

По прогнозам правительства, в 2027 году рост пенсий будет самым низким за все предыдущие годы. Впрочем, выплаты пожилым людям все же превысят определенный порог.

Правительство уже одобрило предложение об индексации пенсий, подготовленное для Рады социального диалога, в котором указано, что коэффициент индексации в 2027 году составит 3,48%, пишет InPoland.

Как изменится пенсия в Польше в 2027 году?

В настоящее время минимальная пенсия в Польше составляет 1978 злотых брутто, поэтому на руки пенсионеры получают 1800,43 злотых. Но в следующем году пенсии вырастут примерно на 3,5% – а это самый низкий уровень роста за последние годы.

Впрочем, объяснение такого низкого уровня индексации простое – инфляция также ожидается небольшая. И несмотря на то, что повышение будет небольшим, размер минимальной пенсии превысит 2000 злотых и уже составит 2047,34 злотых брутто.

Это означает, что после повышения размера выплат пенсионеры будут получать на 68,85 злотых больше ежемесячно. Но по сравнению с предыдущим и нынешним годом повышение невелико – например, в 2026 году пенсии выросли на 99,58 злотых.

Могут ли украинцы получать польскую пенсию?

С 2012 года между Польшей и Украиной действует соглашение о социальном обеспечении. Именно оно регулирует правила признания трудового стажа, необходимого для получения пенсии. Для получения пенсии в Польше украинским гражданам необходимо иметь определенный страховой стаж:

20 лет для женщин;

25 лет для мужчин.

Стаж, полученный в Украине, суммируется с польским. Но помимо достижения пенсионного возраста – 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно – есть еще одно важное условие: необходимо легально проработать в Польше как минимум один месяц.

Если человек получает украинскую пенсию, то Польша будет доплачивать разницу до "минималки" – но только тем, кто постоянно проживает в стране. Только человек уезжает, то лишается этого права.