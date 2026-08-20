Уряд вже ухвалив пропозицію щодо індексації пенсій, що підготували для Ради соціального діалогу, і в ній зазначено, що коефіцієнт індексації 2027 року становитиме 3,48%, пише InPoland.

Як зміниться пенсія у Польщі у 2027 році?

Наразі мінімальна пенсія у Польщі становить 1978 злотих брутто, відтак на руки пенсіонери отримують 1800,43 злотих. Але наступного року пенсії зростуть приблизно на 3,5% – а це найнижчий рівень зростання за останні роки.

Втім, пояснення такого низького рівня індексації просте – інфляція також очікується невелика. І попри те, що підвищення буде невелике, розмір мінімальної пенсії перевищить 2000 злотих та вже становитиме 2047,34 злотих брутто.

Це означає, що після підняття розміру виплат пенсіонери отримуватимуть на 68,85 злотих більше щомісяця. Але порівняно з попереднім і цим роком підвищення невелике – наприклад, у 2026 році пенсії зросли на 99,58 злотих.

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Чи можуть українці отримувати польську пенсію?

З 2012 року між Польщею та Україною діє угода про соціальне забезпечення. Саме вона регулює правила визнання стажу роботи, що потрібний для того, аби отримувати пенсію. Для того, аби отримувати пенсію у Польщі, українським громадянам потрібно мати певний страховий стаж:

20 років для жінок;

25 років для чоловіків.

Стаж, що здобувається в Україні, додається до польського. Але окрім досягнення пенсійного віку – 60 та 65 років для жінок і чоловіків відповідно – є ще одна важлива умова: потрібно легально пропрацювати в Польщі принаймні протягом одного місяця.

Якщо людина отримує українську пенсію, то Польща доплачуватиме різницю до "мінімалки" – але тільки тим, хто постійно проживає в країні. Щойно людина виїде, це право втрачається.