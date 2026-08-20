Правительство уже одобрило предложение об индексации пенсий, подготовленное для Рады социального диалога, в котором указано, что коэффициент индексации в 2027 году составит 3,48%, пишет InPoland.

Как изменится пенсия в Польше в 2027 году?

В настоящее время минимальная пенсия в Польше составляет 1978 злотых брутто, поэтому на руки пенсионеры получают 1800,43 злотых. Но в следующем году пенсии вырастут примерно на 3,5% – а это самый низкий уровень роста за последние годы.

Впрочем, объяснение такого низкого уровня индексации простое – инфляция также ожидается небольшая. И несмотря на то, что повышение будет небольшим, размер минимальной пенсии превысит 2000 злотых и уже составит 2047,34 злотых брутто.

Это означает, что после повышения размера выплат пенсионеры будут получать на 68,85 злотых больше ежемесячно. Но по сравнению с предыдущим и нынешним годом повышение невелико – например, в 2026 году пенсии выросли на 99,58 злотых.

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Могут ли украинцы получать польскую пенсию?

С 2012 года между Польшей и Украиной действует соглашение о социальном обеспечении. Именно оно регулирует правила признания трудового стажа, необходимого для получения пенсии. Для получения пенсии в Польше украинским гражданам необходимо иметь определенный страховой стаж:

20 лет для женщин;

25 лет для мужчин.

Стаж, полученный в Украине, суммируется с польским. Но помимо достижения пенсионного возраста – 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно – есть еще одно важное условие: необходимо легально проработать в Польше как минимум один месяц.

Если человек получает украинскую пенсию, то Польша будет доплачивать разницу до "минималки" – но только тем, кто постоянно проживает в стране. Только что человек уезжает, это право теряется.