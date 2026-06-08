До 67 лет: популярная страна Европы серьезно повысила пенсионный возраст

Уже в этом, 2026 году, возраст, с которого миллионы людей в популярной европейской стране смогут выйти на пенсию, повышается до 67. И первыми с изменением пенсионных правил столкнутся люди, родившиеся между 6 апреля и 5 мая 1960 года.

Сейчас государственный пенсионный возраст в Великобритании составляет 66 лет. Впрочем, в течение следующих двух лет он постепенно будет расти, пока не достигнет 67. Это изменение, пишет Mirror, должно учесть увеличение продолжительности жизни.

Интересно Оштрафуют на 2500 евро: украинка рассказала, что никогда нельзя делать в Германии

Почему в Великобритании повышают пенсионный возраст?

В Департаменте труда и пенсионного обеспечения уже опубликовали информацию о новом изменении. Особое внимание уделили людям, родившимся между 1960 и 1961 годами – для них возраст выхода на государственную пенсию составит не 66 и не 67 полных лет – а 66 плюс определенное количество месяцев, в зависимости от точной даты рождения.

Люди, рожденные между 6 марта 1961 года и 5 апреля 1977 года, уже будут претендовать на пенсию только после того, как достигнут 67 лет.

В комитете отметили, что наиболее финансово уязвимыми трудоспособными людьми в стране сейчас являются рабочие в возрасте 60 – 64 года. Очень часто они вынуждены оставить работу преждевременно из-за проблем со здоровьем, или же обязанности ухода за кем-то – и, несмотря на десятилетия работы, не могут получать государственную пенсию.

В 2023–2024 годах 22% всех людей в этой возрастной группе находились за чертой бедности. А когда пенсионный возраст в предыдущий раз повышали с 65 до 66 лет, это привело к тому, что 100 000 65-летних британцев оказались за чертой абсолютной бедности по уровню доходов.

Сейчас следующее повышение пенсионного возраста, уже до 68 лет, закреплено в законе на 2044 – 46 года, но в будущем правительство может пересмотреть и эти даты.

В то же время Элейн Смит, руководитель отдела занятости и навыков Центра лучшего старения, отметила, что аргумент о том, что пенсию поднимают из-за высокой продолжительности жизни, не совсем правдивый.

Но продолжительность жизни в стране сейчас ниже, чем была до пандемии,

– заявила она.

Где еще в Европе хотят изменить пенсионный возраст?

К слову, об изменении пенсионного возраста говорят и в Польше – но там хотят выровнять его для мужчин и женщин. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 65 лет, а женщины – в 60. Одно из предложений заключается в том, чтобы "выровнять" пенсионный возраст на уровне в 63 года.

Многие политики уже отмечают, что пенсионная система Польши пока неэффективна и лишает людей мотивации легально работать и платить пенсионные взносы.