Наразі державний пенсійний вік у Великій Британії становить 66 років. Втім, протягом наступних двох років він поступово зростатиме, аж поки не досягне 67. Ця зміна, пише Mirror, має врахувати збільшення тривалості життя.

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Чому у Великій Британії підвищують пенсійний вік?

У Департаменті праці та пенсійного забезпечення вже опублікували інформацію про нову зміну. Особливу увагу приділили людям, що народилися між 1960 та 1961 роками – для них вік виходу на державну пенсію становитиме не 66 і не 67 повних років – а 66 плюс певна кількість місяців, залежно від точної дати народження.

Люди, народжені між 6 березня 1961 року та 5 квітня 1977 року, вже претендуватимуть на пенсію тільки після того, як досягнуть 67 років.

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В комітеті наголосили, що найбільш фінансово вразливими працездатними людьми в країні зараз є робітники віком 60 – 64 роки. Дуже часто вони змушені залишити роботу передчасно через проблеми зі здоров'ям, або ж обов'язки догляду за кимось – і, попри десятиліття роботи, не можуть отримувати державну пенсію.

У 2023–2024 роках 22% усіх людей у цій віковій групі перебували за межею бідності. А коли пенсійний вік попереднього разу підвищували з 65 до 66 років, це призвело до того, що 100 000 65-річних британців опинилися за межею абсолютної бідності за рівнем доходів.

Наразі наступне підвищення пенсійного віку, вже до 68 років, закріплене у законі на 2044 – 46 роки, але в майбутньому уряд може переглянути й ці дати.

Водночас Елейн Сміт, керівниця відділу зайнятості та навичок Центру кращого старіння, зазначила, що аргумент про те, що пенсію підіймають через вищу тривалість життя, не зовсім правдивий.

Але тривалість життя в країні зараз нижча, ніж була до пандемії,

– заявила вона.

Де ще в Європі хочуть змінити пенсійний вік?

До слова, про зміну пенсійного віку говорять і у Польщі – але там хочуть вирівняти його для чоловіків і жінок. Наразі чоловіки виходять на пенсію у 65 років, а жінки – у 60. Одна з пропозицій полягає у тому, аби "вирівняти" пенсійний вік на рівні у 63 роки.

Багато політиків вже зазначають, що пенсійна система Польщі наразі неефективна та позбавляє людей мотивації легально працювати та сплачувати пенсійні внески.