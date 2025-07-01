В штате Юта бушевал масштабный огненный торнадо: свидетели показали кадры

Вблизи Ла-Сал в штате Юта вспыхнул пожар Deer Creek. Спасатели борются с несколькими масштабными возгораниями.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox Weather.

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Что известно о пожаре возле Ла-Сал?

Жаркое и засушливое лето вызвало ряд масштабных лесных пожаров на западе Соединенных Штатов, в частности в Юте. Там спасатели борются с восемью крупными возгораниями, которые уже выжгли более 60 тысяч акров земли.

Огненный торнадо в Юте: смотрите видео свидетелей

Одно из таких масштабных возгораний, сообщают очевидцы, – пожар Deer Creek, бушующий вблизи Ла-Сал. Если пламя и дым уже создают серьезную угрозу, то в понедельник во второй половине дня все это превратилось в настоящий огненный смерч.

Пожары на западе США: смотрите видео

Один из наших пожарных снял это необычное явление – огненный вихрь, который пронесся через леса из можжевельника и пинонской сосны в районе пожара Deer Creek, неподалеку от Ла-Сал. К счастью, никто не пострадал,

– сообщило Бюро по управлению земельными ресурсами штата Юта.

Масштабный огненный вихрь в Юте: смотрите видео очевидцев

По данным Национальной координационной группы по борьбе с лесными пожарами США, огненный смерч – это вращающийся столб горячего воздуха и газов, поднимающихся над огнем. Вместе с газами в вихрь попадают дым, обломки и даже пламя, как это видно на кадрах.

Большие огненные смерчи могут достигать мощности небольших торнадо, а размеры таких вихрей могут быть от нескольких десятков сантиметров до более 150 метров в диаметре.