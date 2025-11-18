В китайской провинции Цзянсу 12 ноября произошел мощный пожар в трехэтажном павильоне Вэньчан храмового комплекса на горе Фэнхуан. Вероятной причиной стало неправильное использование свечей и благовоний одним из туристов.

Что известно об инциденте?

Пожар охватил весь павильон, а на обнародованных в сети фото было видно густой дым и обвал крыши. К счастью, погибших нет и огонь не распространился на окружающий лес.

По предварительным данным следователей, причиной стала неосторожность туриста во время использования свечей и благовоний в культовом месте.

Что стоит знать о храме?

Как отмечает China Daily, павильон Вэньчан – это многоуровневая структура, построена еще в 2008 – 2009 годах. Хотя он принадлежит к храмовому комплексу под управлением храма Юнцин, сам по себе не имеет старинной архитектурной ценности: это современная конструкция без настоящих исторических реликвий.



Священный храм на горе Фэнхуан загорелся из-за неосторожности туриста / Фото NewsX

Что об этом говорят местные власти?

Местные власти уже объявили, что примут дополнительные меры безопасности в храмовом комплексе и усилят контроль, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Также идет расследование, и по его результатам может быть принято решение о восстановлении павильона в традиционном стиле.

