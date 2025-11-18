Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Metro.
Что известно об инциденте?
Пожар охватил весь павильон, а на обнародованных в сети фото было видно густой дым и обвал крыши. К счастью, погибших нет и огонь не распространился на окружающий лес.
По предварительным данным следователей, причиной стала неосторожность туриста во время использования свечей и благовоний в культовом месте.
Что стоит знать о храме?
Как отмечает China Daily, павильон Вэньчан – это многоуровневая структура, построена еще в 2008 – 2009 годах. Хотя он принадлежит к храмовому комплексу под управлением храма Юнцин, сам по себе не имеет старинной архитектурной ценности: это современная конструкция без настоящих исторических реликвий.
Священный храм на горе Фэнхуан загорелся из-за неосторожности туриста / Фото NewsX
Что об этом говорят местные власти?
Местные власти уже объявили, что примут дополнительные меры безопасности в храмовом комплексе и усилят контроль, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Также идет расследование, и по его результатам может быть принято решение о восстановлении павильона в традиционном стиле.
Что известно о пожарах в достопримечательностях?
- Ранее мы писали, что 8 августа в исторической мечети, которая стала собором, в Кордове вспыхнул пожар. Кадры в сети изображали пламя и дым, что клубились изнутри туристической достопримечательности.
- А в конце апреля 2019 года вспыхнул пожар в Соборе Парижской Богоматери. Он стал шоком не только для французов, но и для всего мира. Журналисты уже окрестили это событие катастрофой для Европы и упадком одного из величайших соборов в мире.