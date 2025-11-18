Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Metro.
Що відомо про інцидент?
Пожежа охопила весь павільйон, а на оприлюднених у мережі фото було видно густий дим і обвал даху. На щастя, загиблих немає і вогонь не поширився на навколишній ліс.
За попередніми даними слідчих, причиною стала необережність туриста під час використання свічок і пахощів у культовому місці.
Що варто знати про храм?
Як зазначає China Daily, павільйон Веньчан – це багаторівнева структура, споруджена ще у 2008 – 2009 роках. Хоч він належить до храмового комплексу під управлінням храму Юнцін, сам по собі не має старовинної архітектурної цінності: це сучасна конструкція без справжніх історичних реліквій.
Священний храм на горі Фенхуан загорівся через необережність туриста / Фото NewsX
Що про це каже місцева влада?
Місцева влада вже оголосила, що вживатиме додаткових заходів безпеки в храмовому комплексі та посилить контроль, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому. Також йде розслідування, і за його результатами може бути ухвалено рішення щодо відновлення павільйону у традиційному стилі.
Що відомо про пожежі у визначних місцях?
Раніше ми писали, що 8 серпня в історичній мечеті, яка стала собором, у Кордові спалахнула пожежа. Кадри в мережі зображали полум'я та дим, що клубочилися зсередини туристичної пам'ятки.
А наприкінці квітня 2019 року спалахнула пожежа у Соборі Паризької Богоматері. Вона стала шоком не тільки для французів, а й для усього світу. Журналісти вже охрестили цю подію катастрофою для Європи й занепадом одного із найвеличніших соборів у світі.