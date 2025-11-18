Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Metro.

Що відомо про інцидент?

Пожежа охопила весь павільйон, а на оприлюднених у мережі фото було видно густий дим і обвал даху. На щастя, загиблих немає і вогонь не поширився на навколишній ліс.

За попередніми даними слідчих, причиною стала необережність туриста під час використання свічок і пахощів у культовому місці.

Що варто знати про храм?

Як зазначає China Daily, павільйон Веньчан – це багаторівнева структура, споруджена ще у 2008 – 2009 роках. Хоч він належить до храмового комплексу під управлінням храму Юнцін, сам по собі не має старовинної архітектурної цінності: це сучасна конструкція без справжніх історичних реліквій.



Священний храм на горі Фенхуан загорівся через необережність туриста / Фото NewsX

Що про це каже місцева влада?

Місцева влада вже оголосила, що вживатиме додаткових заходів безпеки в храмовому комплексі та посилить контроль, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому. Також йде розслідування, і за його результатами може бути ухвалено рішення щодо відновлення павільйону у традиційному стилі.

Що відомо про пожежі у визначних місцях?