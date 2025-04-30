В Израиле бушуют страшные пожары: страна просит о международной помощи и разворачивает войска

В окрестностях Иерусалима утром 30 апреля вспыхнули лесные пожары. Это в то время, как в Израиле отмечают День независимости и День памяти солдат, павших в войнах.

Власти отменили торжественные церемонии и призвали граждан воздержаться от посещений кладбищ. Главное мероприятие ко Дню Независимости, запланированное на вечер 30 апреля в Иерусалиме, тоже отменено. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на France24.

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Какая ситуация сейчас в Израиле

Пожар бушует в лесистой местности вблизи главной дороги между Латруном и Бейт-Шемешем, и быстро распространяется из-за сухой погоды и ветра. К тушению стихии привлекли вертолеты.

Пожар в Израиле: смотрите видео

Спасательное агентство страны MDA сообщило, что под угрозой находятся сотни мирных жителей. Объявлен самый высокий уровень тревоги.

Полиция перекрыла главную автомагистраль Иерусалим – Тель-Авив и эвакуировала жителей вдоль маршрута. Многие водители покинули свои транспортные средства посреди дороги и скрылись.

Люди бросают свои машины посреди дороги: смотрите видео

Также эвакуировали все общины, расположенные примерно в 30 километрах (к западу от Иерусалима.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал развернуть войска для поддержки пожарных, назвав бедствие "чрезвычайной ситуацией национального масштаба".

Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией национального масштаба, и все имеющиеся силы должны быть мобилизованы для спасения жизней и контроля над пожарами,

– заявил Кац.

Израильские СМИ сообщают, что Израиль обратился за международной помощью в тушении пожара в Болгарию, Кипр, Грецию и Италию.

Известно, что из-за вдыхания опасного дыма уже пострадали 16 человек – с ними все в порядке, им оказали необходимую медицинскую помощь.