В Израиле бушуют страшные пожары: страна просит о международной помощи и разворачивает войска
- В Израиле бушуют лесные пожары вблизи Иерусалима, что привело к отмене праздничных мероприятий, эвакуаций и перекрытия дорог.
- Пожары быстро распространяются из-за сухой погоды и ветра, угрожая сотням мирных жителей.
- Министр обороны назвал ситуацию чрезвычайной и призвал мобилизовать все имеющиеся силы.
В окрестностях Иерусалима утром 30 апреля вспыхнули лесные пожары. Это в то время, как в Израиле отмечают День независимости и День памяти солдат, павших в войнах.
Власти отменили торжественные церемонии и призвали граждан воздержаться от посещений кладбищ. Главное мероприятие ко Дню Независимости, запланированное на вечер 30 апреля в Иерусалиме, тоже отменено. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на France24.
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Какая ситуация сейчас в Израиле
Пожар бушует в лесистой местности вблизи главной дороги между Латруном и Бейт-Шемешем, и быстро распространяется из-за сухой погоды и ветра. К тушению стихии привлекли вертолеты.
Пожар в Израиле: смотрите видео
Спасательное агентство страны MDA сообщило, что под угрозой находятся сотни мирных жителей. Объявлен самый высокий уровень тревоги.
Полиция перекрыла главную автомагистраль Иерусалим – Тель-Авив и эвакуировала жителей вдоль маршрута. Многие водители покинули свои транспортные средства посреди дороги и скрылись.
Люди бросают свои машины посреди дороги: смотрите видео
Также эвакуировали все общины, расположенные примерно в 30 километрах (к западу от Иерусалима.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал развернуть войска для поддержки пожарных, назвав бедствие "чрезвычайной ситуацией национального масштаба".
Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией национального масштаба, и все имеющиеся силы должны быть мобилизованы для спасения жизней и контроля над пожарами,
– заявил Кац.
Израильские СМИ сообщают, что Израиль обратился за международной помощью в тушении пожара в Болгарию, Кипр, Грецию и Италию.
Известно, что из-за вдыхания опасного дыма уже пострадали 16 человек – с ними все в порядке, им оказали необходимую медицинскую помощь.