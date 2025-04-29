Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs) повысил уровень тревоги на острове. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Vietnam+.
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Справка. Булусан – один из 24 активных вулканов на Филиппинах, расположен на одноименном острове.
Какая ситуация сейчас на Филиппинах
28 апреля на Булусане зафиксировали 53 вулканических землетрясения в течение 24 часов. Между 4:36 и 5:00 утра несколько населенных пунктов накрыло облаком пепла высотой 4,5 километра.
В частности на видео видно, насколько большой столб дыма образовался.
Извержение вулкана на Филиппинах: смотрите видео
Уровень опасности на острове Булусан подняли 0 до 1 по пятиуровневой шкале. Этот уровень опасности сигнализирует о низкоуровневых вулканических неожиданностях и предупреждает о возможных фреатических извержениях.
Местных жителей предупредили держаться подальше от опасной 4-километровой зоны. Ведь существует риск выброса камней, обломков, лавин и обвалов горных пород.
Следует отметить, что Филиппины расположены в Тихоокеанском "Огненном кольце", где распространены вулканическая активность и землетрясения. Поэтому извержение вулкана там – привычное явление.