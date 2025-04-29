Філіппінський інститут вулканології та сейсмології (Phivolcs) підвищив рівень тривоги на острові. Про це пише 24 Канал із посиланням на Vietnam+.

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Довідка. Булусан – один із 24 активних вулканів на Філіппінах, розташований на однойменному острові.

Яка ситуація зараз на Філіппінах

28 квітня на Булусані зафіксували 53 вулканічні землетруси протягом 24 годин. Між 4:36 та 5:00 ранку кілька населених пунктів накрило хмарою попелу заввишки 4,5 кілометра.

Зокрема на відео видно, наскільки великий стовп диму утворився.

Виверження вулкана на Філіппінах: дивіться відео

Рівень небезпеки на острові Булусан підняли 0 до 1 за п'ятирівневою шкалою. Цей рівень небезпеки сигналізує про низькорівневі вулканічні несподіванки та попереджає про можливі фреатичні виверження.

Місцевих жителів попередили триматися якомога далі від небезпечної 4-кілометрової зони. Адже існує ризик викидання каміння, уламків, лавин та обвалів гірських порід.

Слід зазначити, що Філіппіни розташовані у Тихоокеанському "Вогняному кільці", де поширені вулканічна активність і землетруси. Тому виверження вулкана там – звичне явище.