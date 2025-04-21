Зокрема багато активних вулканів в Італії, Ісландії, Греції, Іспанії та Португалії. Про це пише 24 Канал.
Дивіться також Кролик спричинив вибух та пожежу в літаку над США: моторошні кадри
Ісландія
В Ісландії налічується аж понад 130 вулканів, однак лише незначна частина з них вивергається регулярно.
Деякі з них:
- Ейяф'ятлайокютль – виверження 2010 року паралізувало авіасполучення в Європі через величезні хмари попелу.
- Сундхнукур – востаннє вивергався у листопаді 2024 року. Через це евакуювали курорт Блакитна лагуна та місто Гріндавік.
- Гекла – один із найактивніших вулканів Ісландії.
- Грімсвотн – найактивніший вулкан Ісландії.
- Літла-Грут – востаннє вивергався у 2024-му.
А загалом острів налічує близько 30 активних вулканічних систем.
Виверження вулкана Ейяф'ятлайокютль у 2010 році / Вікіпедія
Італія
В Італії понад 30 вулканів, однак лише 4 з них вивергалися за останні 100 років:
- Етна (Сицилія) – найактивніший вулкан Європи. Останнє виверження Етни було в лютому 2025 року.
- Стромболі (Ліпарські острови) – вивергається мало не щодня.
- Везувій (поблизу Неаполя) – востаннє вивергався у 1944 році, потенційно дуже небезпечний.
- Вулкано – здійснює періодичні викиди газів та тремори.
Найактивніший вулкан у Європі – Етна / Вікіпедія
Греція
У Греції 8 вулканів, однак більшість з них сплять. Найактивніші:
- Санторіні – відомий виверженням, що зруйнувало Міноську цивілізацію. Наразі сплячий, проте активний за класифікацією.
- Нісірос – активний вулкан з 5 кратерами.
Іспанія
Там нараховується 13 вулканів, однак лише 4 з них вивергалися за останні 100 років. Наприклад:
- Тейде – активний, хоча останнє виверження було у 1909 році.
- Кумбре-В'єха – останнє виверження було у 2021 році.
Виверження вулкана Кумбре-В'єха у 2021 році / Вікіпедія
Португалія
У Португалії 15 вулканів, але лише 3 з них вивергалися за останні 100 років: Санта-Барбара, Сан-Жорже та Фаял. Також можуть прокинутись:
- Піку – вулкан на однойменному острові Піку в Азорських островах. Він активний, хоча вивержень не було понад 300 років.
- Сан-Мігел – острів з кількома вулканічними структурами, які демонструють геотермальну активність.
Загалом у Європі багато вулканів, більшість яких сплять або вважаються згаслими – не лише у вищезгаданих країнах, а й у Туреччині, Грузії, Норвегії, Франції, Болгарії, Великій Британії та Росії.