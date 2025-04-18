Літак рейсу UA2325 мав відправитися з міста Денвер штату Колорадо і прибути до Едмонтона у Канаді. Однак спокійно долетіти не вдалося, про це пише 24 Канал із посиланням на ABC.

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Подробиці інциденту

Приблизно через 75 хвилин після польоту пасажири та персонал почули гучний вибух – літаком пройшла сильна вібрація.

У ту мить на борту перебували 159 людей. З кабіни було видно велике полум'я, яке виривалося з двигуна.

Кожні кілька секунд від двигуна виходив зворотний вогонь – гігантська вогняна куля позаду нього. Після цього всі в літаку почали панікувати,

– сказав пасажир Скотт Вулфф.

Вайатт Маккаррі, який у ту мить перебував на землі, теж бачив спалахи вогню на літаку. Він перелякався, що стане свідком трагедії.

У мене ледь серце не стало (адаптований переклад – 24 Канал), і я просто подумав: "Я побачу, як літак падає",

– сказав він.

В повітрі вибухнув двигун літака: дивіться відео

На щастя, пілоти оперативно відреагували на надзвичайну ситуацію. Вони одразу розвернули літак і здійснили аварійну посадку. На щастя, з людей ніхто не постраждав.

Коли літак посадили, авіакомпанія знайшла новий борт, щоб відправити шокованих клієнтів до пункту призначення.