Самолет рейса UA2325 должен был отправиться из города Денвер штата Колорадо и прибыть в Эдмонтон в Канаде. Однако спокойно долететь не удалось, об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ABC.

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Подробности инцидента

Примерно через 75 минут после полета пассажиры и персонал услышали громкий взрыв – самолетом прошла сильная вибрация.

В тот момент на борту находились 159 человек. Из кабины было видно большое пламя, которое вырывалось из двигателя.

Каждые несколько секунд от двигателя исходил обратный огонь – гигантский огненный шар позади него. После этого все в самолете начали паниковать,

– сказал пассажир Скотт Вулфф.

Вайатт Маккарри, который в тот момент находился на земле, тоже видел вспышки огня на самолете. Он испугался, что станет свидетелем трагедии.

У меня едва сердце не стало (адаптированный перевод – 24 Канал), и я просто подумал: "Я увижу, как самолет падает",

– сказал он.

В воздухе взорвался двигатель самолета: смотрите видео

К счастью, пилоты оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию. Они сразу развернули самолет и совершили аварийную посадку. К счастью, из людей никто не пострадал.

Когда самолет посадили, авиакомпания нашла новый борт, чтобы отправить шокированных клиентов в пункт назначения.

А знали ли вы?