В частности много активных вулканов в Италии, Исландии, Греции, Испании и Португалии. Об этом пишет 24 Канал.
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Исландия
В Исландии насчитывается более 130 вулканов, однако лишь незначительная часть из них извергается регулярно.
Некоторые из них:
- Эйяфьятлайокютль – извержение 2010 года парализовало авиасообщение в Европе из-за огромных облаков пепла.
- Сундхнукур – в последний раз извергался в ноябре 2024 года. Из-за этого эвакуировали курорт Голубая лагуна и город Гриндавик.
- Гекла – один из самых активных вулканов Исландии.
- Гримсвотн – самый активный вулкан Исландии.
- Литла-Грут – последний раз извергался в 2024-м.
В целом остров насчитывает около 30 активных вулканических систем.
Извержение вулкана Эйяфьятлайокютль в 2010 году / Википедия
Италия
В Италии более 30 вулканов, однако только 4 из них извергались за последние 100 лет:
- Этна (Сицилия) – самый активный вулкан Европы. Последнее извержение Этны было в феврале 2025 года.
- Стромболи (Липарские острова) – извергается чуть ли не ежедневно.
- Везувий (вблизи Неаполя) – последний раз извергался в 1944 году, потенциально очень опасен.
- Вулкано – осуществляет периодические выбросы газов и треморы.
Самый активный вулкан в Европе – Этна / Википедия
Греция
В Греции 8 вулканов, однако большинство из них спят. Самые активные:
- Санторини – известен извержением, что разрушило Миносскую цивилизацию. Сейчас спящий, однако активный по классификации.
- Нисирос – активный вулкан с 5 кратерами.
Испания
Там насчитывается 13 вулканов, однако только 4 из них извергались за последние 100 лет. Например:
- Тейде – активный, хотя последнее извержение было в 1909 году.
- Кумбре-Вьеха – последнее извержение было в 2021 году.
Извержение вулкана Кумбре-Вьеха в 2021 году / Википедия
Португалия
В Португалии 15 вулканов, но только 3 из них извергались за последние 100 лет: Санта-Барбара, Сан-Жорже и Фаял. Также могут проснуться:
- Пику – вулкан на одноименном острове Пику в Азорских островах. Он активен, хотя извержений не было более 300 лет.
- Сан-Мигел – остров с несколькими вулканическими структурами, которые демонстрируют геотермальную активность.
Всего в Европе много вулканов, большинство которых спят или считаются потухшими – не только в вышеупомянутых странах, но и в Турции, Грузии, Норвегии, Франции, Болгарии, Великобритании и России.