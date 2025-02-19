Местные власти охарактеризовали туристическую активность на горе Этна как "дикую" и "чрезвычайно опасную". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Туристы стекаются на Сицилию из-за извержения Этны

Сальво Кочина, глава региональной гражданской обороны Сицилии, выступил со строгим предупреждением относительно недавнего наплыва туристов в регион Этна, назвав их поведение "диким" и "чрезвычайно опасным".

Кочина говорил об однодневных путешественниках, которых привлекают уникальные ландшафты Этны, отметив, что многие из них паркуют свои автомобили вдоль узких улиц, что затрудняет доступ для аварийных и спасательных машин.

При этом туристы по большей части игнорировали распоряжения мэров городов, расположенных на склонах вулкана, которые призывали их соблюдать дистанцию не менее 500 метров от лавы.

Люди рискуют жизнью ради потрясающих кадров: смотрите видео

В минувшие выходные многочисленные видео, на которых зафиксированы однодневные путешественники в непосредственной близости к лавовому потоку, приобрели значительную популярность в Интернете. На кадрах видно, что туристы стоят в считанных сантиметрах от расплавленной лавы, которая растопила окружающий снег и образовала струящийся поток, стекающий по заснеженному склону.

Я видел много кадров людей, которые находятся в опасной близости от границы, даже катаются на лыжах. Хотя это визуально впечатляет, это подвергает их серьезным рискам,

– сказал мэр расположенного неподалеку города Бельпассо Карло Капуто.

По его словам, лава, взаимодействуя со снегом, может привести к мгновенному испарению снега. Это взаимодействие высвобождает значительную тепловую энергию, разбрасывая обломки и камни по окружающим территориям, что несет опасность для людей, находящихся там.

Извержение вулкана Этна: смотрите видео