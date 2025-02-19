Течение жизни на Санторини существенно изменилось, многим людям пришлось покинуть свои дома. Об этом пишет 24 Канал.

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Какова ситуация на острове сейчас

По данным сейсмологической лаборатории Афинского университета (EKPA), с 26 января по 13 февраля в Эгейском море произошло более 18 400 землетрясений у островов архипелага Киклады, в который входит Санторини.

Сейчас частота подземных толчков снизилась. Однако в понедельник 17 февраля между островами Аморгос и Санторини снова произошло довольно сильное землетрясение магнитудой 5,1, пишет Anadolu Ajansı.

Последствия землетрясений на Санторини: кадры до и после

На Санторини всегда было людно. На небольшом острове в целом проживают около 15 тысяч человек. Кроме того, большую часть года улицы острова заполнены туристами, ведь туристический сезон там длится аж 8 месяцев.



Туристический сезон на Санторини / Pexels



Улицы Санторини всегда были заполнены людьми / скриншот из сюжета NBC News



Туристы на Санторини летом / скриншот из сюжета NBC News

Значительных повреждений на острове пока нет, но специалисты отслеживают выбросы газов, а также поднятие и смещение почвы. Людей призывают не подходить к горным склонам и прибрежным районам – опасные зоны на острове огородили лентами.

Местные власти также предупредили людей, что в случае сильного землетрясения надо отойти от прибрежных районов и искать высоту.



Оползни на Санторини / скриншот из сюжета NBC News



Склоны острова огородили лентами / скриншот из сюжета NBC News

Сейчас остров выглядит пустым. С начала землетрясений с Санторини эвакуировали по меньшей мере 11 тысяч человек. Большинство из них именно местные жители, потому что сейчас низкий туристический сезон.

Люди, которые жили в домах в склонах гор, оставили свои дома, ведь теперь там опасно.

А на улицах можно встретить разве что одиночных горожан, представителей экстренных служб и туристов-экстремалов, которые решили остаться, чтобы насладиться красотой необитаемого острова.



Улицы Санторини стали пустыми / скриншот из сюжета NBC News

Тем временем правительство решило построить специальный порт для эвакуации в дополнение к большому порту, который сейчас строят на острове.