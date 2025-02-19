Плин життя на Санторіні суттєво змінився, багатьом людям довелося залишити свої будинки. Про це пише 24 Канал.

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Яка ситуація на острові зараз

За даними сейсмологічної лабораторії Афінського університету (EKPA), з 26 січня по 13 лютого в Егейському морі сталося понад 18 400 землетрусів біля островів архіпелагу Кіклади, в який входить Санторіні.

Наразі частота підземних поштовхів знизилася. Однак у понеділок 17 лютого між островами Аморгос і Санторіні знову стався доволі сильний землетрус магнітудою 5,1, пише Anadolu Ajansı.

Наслідки землетрусів на Санторіні: кадри до та після

На Санторіні завжди було людно. На невеличкому острові загалом проживають близько 15 тисяч людей. Крім того, більшу частину року вулиці острова заповнені туристами, адже туристичний сезон там триває аж 8 місяців.



Туристичний сезон на Санторіні / Pexels



Вулиці Санторіні завжди були заповнені людьми / скриншот з сюжету NBC News



Туристи на Санторіні влітку / скриншот з сюжету NBC News

Значних пошкоджень на острові наразі немає, але фахівці відстежують викиди газів, а також підняття та зміщення ґрунту. Людей закликають не підходити до гірських схилів та прибережних районів – небезпечні зони на острові обгородили стрічками.

Місцева влада також попередила людей, що у випадку сильного землетрусу треба відійти від прибережних районів і шукати висоту.



Зсуви ґрунту на Санторіні / скриншот з сюжету NBC News



Схили острова обгородили стрічками / скриншот з сюжету NBC News

Наразі острів виглядає пустим. Від початку землетрусів з Санторіні евакуювали щонайменше 11 тисяч людей. Більшість із них саме місцеві жителі, тому що наразі низький туристичний сезон.

Люди, які жили в будинках у схилах гір, залишили свої помешкання, адже тепер там небезпечно.

А на вулицях можна зустріти хіба що поодиноких містян, представників екстрених служб та туристів-екстремалів, які вирішили залишитися, щоб насолодитися красою безлюдного острова.



Вулиці Санторіні стали пустими / скриншот з сюжету NBC News

Тим часом уряд вирішив побудувати спеціальний порт для евакуації на додаток до великого порту, який зараз будують на острові.