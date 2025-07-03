Ограничения начали действовать с сегодняшнего дня, 7 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.
Смотрите также Где в мире не действуют украинские водительские права
Ограничения движения транспорта на границе с Румынией
Пограничники сообщили, что в пункте пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" временно приостановят оформление транспорта из-за. Причиной стали ремонтные работы на этом участке.
Без ограничений будет работать только пешеходное сообщение.
С 7 июля и предварительно по 3 сентября 2025 года здесь будут проводить ремонтные работы – реконструкцию моста через реку Тиса,
– сообщили в ГПСУ.
По этому участку нельзя будет проехать в будние дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00.
До этого времени и после мост будет работать. Пограничники призвали граждан учесть эту информацию при планировании поездок.
Напомним, что также сейчас очень длинные очереди на границе с Польшей. На пункте пропуска "Шегини – Медика" продолжаются ремонтные работы, из-за чего возникают большие задержки.