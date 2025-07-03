Обмеження почали діяти від сьогодні, 7 липня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДПСУ.
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Обмеження руху транспорту на кордоні з Румунією
Прикордонники повідомили, що у пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" тимчасово призупинять оформлення транспорту через. Причиною стали ремонтні роботи на цій ділянці.
Без обмежень працюватиме тільки пішохідне сполучення.
З 7 липня і попередньо по 3 вересня 2025 року тут проводитимуть ремонтні роботи – реконструкцію мосту через річку Тиса,
– повідомили в ДПСУ.
Цією ділянкою не можна буде проїхати у будні дні з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 15:00.
До цього часу та після міст працюватиме. Прикордонники закликали громадян врахувати цю інформацію при плануванні поїздок.
Нагадаємо, що також зараз дуже довгі черги на кордоні із Польщею. На пункті пропуску "Шегині – Медика" тривають ремонтні роботи, через що виникають великі затримки.