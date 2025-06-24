Но есть страны, где обычное украинское удостоверение не действует – там нужно международное водительское удостоверение. Об этом пишет 24 Канал.

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В какие страны нужно делать международное водительское удостоверение

  • США;
  • Канада;
  • Австралия;
  • Индия;
  • Египет;
  • Япония;
  • Китай;
  • Новая Зеландия;
  • Малайзия;
  • Южная Корея.

Также наше удостоверение не действует в: КНДР, Эритрее и на Сомали.

Обратите внимание! Для выезда за границу на машине нужно оформить "Зеленую карту", независимо от того, куда вы едете.

Как получить международное водительское удостоверение

Оформить такое удостоверение можно в сервисных центрах МВД Украины. Его изготавливают всего в течение 5 рабочих дней.

Такое удостоверение действительно 3 года. Но если к этому времени перестанут быть действительными украинские права, то и МПО потеряет силу.