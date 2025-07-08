Один из самых загруженных аэропортов Франции закрыли из-за лесных пожаров: огонь распространяется

На юге Франции продолжается борьба с лесными пожарами, которые быстро распространяются по всему региону. В ответ на обострение ситуации власти закрыли один из самых загруженных в стране аэропорт Марсель-Прованс.

Он является пятым во Франции по пассажирообороту. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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Аэропорт Марсель-Прованс закрыли из-за пожара

В ответ на пожар власти Франции привлекли к борьбе с огнем 168 пожарных, а также вертолеты. Местным жителям префектуры посоветовали держать окна и двери закрытыми и избегать поездок по дорогам ради их безопасности.

Самолеты не взлетают и не приземляются на этом аэродроме примерно с полудня. Некоторые рейсы перенаправлены в Ниццу, Нима и другие региональные аэропорты. Пока непонятно, когда возобновят работу аэропорта,

– говорит представитель аэропорта Марселя.

Жители города сообщали о сильном запахе дыма в центре Марселя, когда дым окутал разные районы.

Кроме того, сильный ветер вызвал эвакуацию в районе Ле Пен Мирабо.

Заметим, ранее масштабный пожар охватил остров Крит.