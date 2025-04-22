Зонтики, джемы и мягкий сыр: необычные вещи, с которыми не пропустят в самолет

В аэропортах строгие правила безопасности. Однако даже обычные бытовые предметы могут не пропустить в салон в ручной клади.

Эксперты по путешествиям из фирмы Fulton Umbrellas рассказали, что лучше класть сразу в багаж, чтобы избежать неприятностей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Спортивный инвентарь

Не стоит нести в салон спортивный инвентарь, который является громоздким или может нанести травмы, например: биты для крикета, клюшки для гольфа, дротики или спортивные палки для ходьбы. Такие вещи следует сдать в багажное отделение.

Дроны

Если в дроне используется литий-ионный аккумулятор емкостью от 100 Вт-ч до 160 Вт-ч, то действуют такие же правила, как и с павербанками. То есть дрон надо класть в багаж, ведь он взрывоопасен.

Кроме этого, прибор нужно держать выключенным, как можно дальше от аэрозолей, духов и легковоспламеняющихся предметов.

Мягкий сыр

Эксперты заявили, что мягкие сыры, такие как бри или камамбер, запрещены к провозу. Также в салон нельзя брать: джемы, соусы, чатни, антипасто или оливки в масле.

Дело в том, что служба безопасности аэропорта считает это "жидкостями", поэтому их следует сдавать в багаж, если они превышают допустимый лимит.

Зонтики

Длинные зонтики запрещено проносить в самолет, ведь это увеличивает потенциальный риск несчастных случаев. Эксперты рекомендуют отправлять их в багажное отделение.

Зато складные компактные зонтики можно провозить как в ручной клади, так и в зарегистрированном багаже.

Ножницы

В самолет можно взять только небольшие ножницы, лезвия которых короче 6 сантиметров. Все, что превышает этот лимит, стоит сдать в багажное отделение.

Колышки для палатки

Они относятся к категории "острых предметов", поэтому их нельзя везти в ручной клади. Чтобы избежать конфискации, лучше положите их в багажное отделение.