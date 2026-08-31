"Нельзя, как в Украине": блогерша рассказала о необычном штрафе в Германии

Украинка Людмила живет в Германии уже 4 года и до сих пор узнает о различных правилах и запретах в стране. И некоторые из них могут очень сильно удивить мигрантов.

Украинка Людмила Русина рассказала, что к защите прав животных в Германии относятся очень серьезно, и поэтому держать собаку на цепи в этой стране запрещено.

Почему могут оштрафовать в Германии?

Украинка рассказала, что так, как в Украине, в Германии поступить не получится – оставить собаку на цепи в будке на весь день.

Ведь это уже нарушение закона, и штраф за это может достигать 25 000 евро. И даже если собака не привязана, а просто живет возле дома, за ней все равно нужно хорошо ухаживать,

– поделилась украинка.

В частности, собачья будка должна быть защищена от дождя и холода, а также владелец обязан обеспечить животному тень в жару. Собака в Германии должна не только быть накормленной: владелец обязуется обеспечить ей место для движения, а также общаться с ней.

Украинка рассказала о немецких правилах, касающихся животных: смотрите видео

И это в Германии касается не только собак – закон здесь защищает всех животных, и даже уничтожение пчелы в этой стране обойдется очень дорого,

– предупредила блогерша.

Украинка также рассказала, что встретить бродячую собаку на немецких улицах невозможно: ведь выбрасывать свою собаку также запрещено законом. За это предусмотрен большой штраф, а за жестокое обращение с животным вообще привлекают к уголовной ответственности.

И несмотря на эти расходы, правила и ответственность, почти половина немецких семей имеют домашних питомцев. Ведь собака или кошка здесь – не просто животное, а член семьи,

– добавила женщина.

Действительно ли в Германии штрафуют за убийство пчел или ос?

Многих туристов пугает перспектива быть оштрафованными на тысячи евро за случайное убийство пчелы или за гибель осы после укуса. Но не все знают, как на самом деле работает этот необычный немецкий закон.

Федеральный закон об охране природы запрещает умышленное беспокойство ос, как и любых других животных, а также их отлов, ранение или убийство без уважительной причины. В список штрафов, кстати, также включены жуки, шмели, бабочки, улитки и кроты.

Штраф в 50 000 евро за убийство одной осы на самом деле не взимается, пишет Euronews. Зато закон будет действовать в случае умышленного уничтожения осиного гнезда. Чтобы избавиться от него, нужно вызвать специальную службу.