Українка Людмила Русіна поділилася, що до захисту прав тварин у Німеччині ставляться дуже серйозно, і тому тримати собаку на ланцюгу в країні заборонено.

За що можуть оштрафувати в Німеччині?

Українка поділилася, що так, як в Україні в Німеччині зробити не вийде – залишити собаку на ланцюгу у будці на весь день.

Бо це вже порушення закону і штраф за це може сягати 25 000 євро. І навіть якщо собака неприв'язаний, а просто живе біля будинку, за ним все одно потрібно гарно доглядати,

– поділилася українка.

Зокрема, собача будка має бути захищена від дощу та холоду, а також власник зобов'язаний забезпечити для тварини затінок у спеку. Собака в Німеччині має не лише бути нагодована: власник зобов'язується забезпечити її місцем для руху, а також контактувати з нею.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Українка розповіла про правила Німеччини щодо тварин: дивіться відео

І це в Німеччині стосується не тільки собак – закон тут захищає всіх тварин, і навіть знищення бджоли в цій країні обійдеться дуже дорого,

– попередила блогерка.

Українка також розповіла, що зустріти бродячого пса на німецьких вулицях нереально: бо викидати свого собаку також заборонено законом. За це передбачений великий штраф, а за жорстоке поводження з твариною взагалі притягують до кримінальної відповідальності.

І не зважаючи на ці витрати, правила та відповідальність майже половина німецьких сімей мають домашніх улюбленців. Бо собака чи кіт тут не просто тварина, а член родини,

– додала жінка.

Чи справді в Німеччині штрафують за вбивство бджіл чи ос?

Багатьох туристів лякає перспектива бути оштрафованими на тисячі євро за випадкове вбивство бджоли, або ж за смерть оси після укусу. Та не всі знають, як насправді функціонує цей незвичний німецький закон.

Федеральний закон про охорону природи забороняє навмисне турбування ос, як і будь-яких інших тварин, а також їхній вилов, поранення чи смерть без поважної причини. До списку штрафів, до слова, також включені жуки, джмелі, метелики, равлики та кроти.

Штраф у 50 000 євро за вбивство однієї оси насправді не стягується, пише Euronews. Натомість закон працюватиме у випадку навмисного знищення осиного гнізда. Для того, аби його позбутися, потрібно викликати спеціальну службу.