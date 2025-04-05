5 апреля, 13:53
Что нельзя делать в Чехии: 10 правил, которые стоит знать
Основні тези
- В Чехии запрещено переходить дорогу на красный свет, пить алкоголь в общественных местах, шутить о нацистской символике, мусорить, шуметь ночью и тому подобное.
- Жители Праги жаловались на шум от пьяных туристов, поэтому ночные паб-туры в городе запретили.
Приезжая в чужую страну, стоит уважать местный порядок и культуру. В частности в Чехии тоже есть определенные правила, которые не стоит нарушать.
О местных табу, а также культурных и юридических нюансах Чехии рассказывает 24 Канал.
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Что не стоит делать в Чехии
Некоторые из этих правил касаются закона, а некоторые – социальные. Если в первом случае можно получить немаленькие штрафы, то во втором – грубо выглядеть в глазах местных жителей и даже нарваться на неприятности.
- Не переходите дорогу на красный свет, даже если нет машин. В Чехии это строго наказывается: штраф до 2000 крон. Полиция часто штрафует даже туристов.
- Не пейте алкоголь в общественных местах. Пить пиво или другие алкогольные напитки на улице, в парках или площадях – запрещено в большинстве городов, включая Прагу. За это можно получить штраф.
- Не шутите о нацистской символике или Гитлере. В Чехии (как и в большинстве стран ЕС) запрещено использовать нацистскую символику, в том числе как шутку – это уголовное преступление.
- Не мусорьте и не оставляйте окурки. Местные очень серьезно относятся к чистоте. Штраф за брошенный окурок или бутылку – до 1000 крон.
- Не шумите на улице ночью. Громкое поведение после 22:00 может расцениваться как нарушение ночной тишины – полиция может сделать замечание или даже выписать штраф.
- Не пытайся "зайцем" ехать в транспорте. Проезд в Праге или других городах – платный. Контролеры ходят очень часто, а штраф за безбилетный проезд высокий – от 1 000 крон.
- Не прикасайтесь к незнакомым людям и не нарушайте их личное пространство. Чехи – достаточно сдержанные люди. Объятия или чрезмерная жестикуляция во время знакомства могут восприниматься как странное или навязчивое поведение.
- Не путайте чешский и словацкий языки. Несмотря на историческую близость, многие чехи не любят, когда их называют словаками или наоборот. Это может вызвать раздражение.
- Никогда не называйте Чехию Чехословакией Чехословакией. Чехия – независимая страна, и такая терминология, даже непреднамеренно, вызовет возмущение.
- И, напоследок, всегда разувайтесь, когда заходите в чужой дом. Как и украинцы, чехи любят чистоту и порядок, а заходить в чужое помещение в обуви считается неприемлемым.
К слову, жители центра чешской столицы неоднократно жаловались на шум от толп пьяных туристов в позднее время. Поэтому из-за шумного поведения туристов в Праге запретили ночные паб-туры.