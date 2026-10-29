"Правил очень много": украинка рассказала о странных запретах в немецких квартирах

Украинка Анастасия живет в Германии и снимает там квартиру. Она рассказала, что для жильцов и владельцев в местных домах существует очень много правил, но самой блогерше они нравятся.

Многие украинские мигранты узнают о строгих правилах аренды жилья в Германии уже после того, как снимают первую квартиру. Но этих правил действительно немало, и чтобы не попасть в неприятности, лучше знать о них заранее, рассказывает nastia.volodymyrivna.

Какие правила действуют в немецких квартирах?

Первое правило, которое украинской блогерше на самом деле нравится, – это тишина после 22:00. Прежде всего это означает, что нельзя кричать, громко слушать музыку или устраивать вечеринки. Но есть еще несколько нюансов: нельзя громко убираться пылесосом, запускать стиральную машину и т. д.

Кроме того, в Германии тихим днем считается и воскресенье – поэтому в некоторых договорах аренды можно также увидеть пункт о том, что шуметь запрещено в течение всего этого дня.

Украинка рассказала о правилах в немецких квартирах: смотрите видео

Следующее важное правило: нельзя оставлять свои вещи на лестнице или в подъезде. Это связано с пожарной безопасностью. Все проходы и пути эвакуации должны оставаться свободными.

Сначала вас могут предупредить, чтобы вы забрали свои вещи. Но если вы на это никак не отреагируете, могут выписать штраф и выбросить ваши вещи в мусорный бак,

– рассказала украинка.

Также в обязанности арендатора входит и сортировка мусора. Контейнеров для него обычно четыре: желтый для пластика, коричневый – для биоотходов, синий для бумаги и черный для остальных отходов. Если что-то перепутать или вообще не сортировать мусор, по словам украинки, соответствующие службы могут его вообще не забрать. В таком случае придется платить дополнительно за очистку баков.