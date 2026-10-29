"Правил дуже багато": українка розповіла про дивні заборони в німецьких квартирах

Чимало українських мігрантів дізнаються про суворі правила німецької оренди житла вже після того, як орендують першу квартиру. Але цих правил справді чимало, і для того, аби не втрапити у неприємності, краще знати про них заздалегідь, розповідає nastia.volodymyrivna.

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Які є правила у німецьких квартирах?

Перше правило, яке українській блогерці насправді подобається – це тиша після 22:00. Передусім це означає, що не можна кричати, голосно слухати музику чи влаштовувати вечірки. Але є ще кілька нюансів: не можна гучно робити прибирання порохотягом, запускати пральну машину тощо.

Окрім того, у Німеччині тихим днем вважається і неділя – тож в деяких договорах про оренду можна також побачити пункт про те, що шуміти заборонено протягом всього цього дня.

Українка розповіла про правила у німецьких квартирах: дивіться відео

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Наступне важливе правило: не можна залишати свої речі на сходах чи у під'їзді. Пов'язано це з пожежною безпекою. Усі проходи та шляхи евакуації повинні залишатися вільними.

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Спершу вас можуть попередити, щоб ви забрали свої речі. Але якщо ви на це ніяк не відреагуєте, можуть вліпити штраф і викинути ваші речі в смітник– розповіла українка.

Також в обов'язки орендаря входить і сортування сміття. Контейнерів для нього зазвичай є чотири: жовтий для пластику, коричневий – для біосміття, синій для паперу та чорний для решти відходів. Якщо щось наплутати чи й взагалі не сортувати сміття, за словами українки, відповідні служби можуть його взагалі не забрати. В такому випадку доведеться платити додатково за очищення баків.