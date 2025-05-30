Отдых в Турции 2025: что стоит знать перед въездом в страну

В Турции уже начался туристический сезон. Это очень популярное направление среди украинцев, прежде всего из-за хорошего соотношения цены и качества сервиса.

Однако, если летите на отдых в эту страну, следует позаботиться о документах и других важных нюансах. Об этом пишет 24 Канал совместно с международным сервисом по переводу средств TransferGo.

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О чем следует позаботиться перед поездкой в Турцию: необходимые документы

Между Турцией и Украиной действует безвизовый режим. То есть украинцы могут въезжать в эту страну для отдыха на период до 90 дней в течение 180 дней от даты первого въезда.

Для того, чтобы заехать в Турцию, необходимо иметь действительный загранпаспорт – биометрический или обычный, который действует не менее 150 дней от даты прибытия. Однако во втором случае возможны дополнительные проверки на границе.

Также пограничники могут попросить показать подтверждение цели поездки: бронирование отеля, билеты и тому подобное. Поэтому держите такие вещи при себе.

И заметим, что обязательно надо иметь медицинскую страховку.



Если летите самолетом, обязательно ознакомьтесь с правилами перевозчика / Pexels

Если же путешествуете собственным авто, нужна страховка "Зеленая карта". А если вы не являетесь владельцем автомобиля, с которым прибываете в страну, необходимо иметь нотариально заверенную доверенность.

Совет. Поскольку это туристическая страна, которая немного имеет проблемы с безопасностью, перед поездкой сделайте электронные копии всех документов, чтобы иметь доступ к ним в случае потери. Зарегистрируйте свою поездку в посольстве Украины в Турции через форму или обращением на горячую линию (+90 539 550 98 98 98, WhatsApp, Telegram).

Ограничения для багажа

Запрещено провозить свежее или пакетированное мясо, молочные продукты, яйца, фрукты и овощи. Однако разрешено до 1 килограмма кофе, до 500 граммов чая, до 1 килограмм шоколада или конфет.

Также можно ввозить 1 литр крепкого алкоголя или 2 бутылки вина (по 700 – 750 миллилитров). Избыток конфискуют в аэропорту до вашего отъезда, а хранение платное.

Разрешается провозить до 200 сигарет, 50 сигар, 200 граммов табака (с 200 листами сигаретной бумаги) или 200 граммов жевательного табака.

Лекарства можно ввозить только для личного использования при наличии рецепта, который желательно перевести на английский или турецкий.



Нарушение таможенных правил могут привести к штрафам или отказу во въезде / Pexels

Также заметим, что запрещено ввозить или вывозить предметы археологической или культурной ценности без разрешения.

По валюте, то ограничения на ввоз нет. Однако сумму эквивалентом более 10 000 долларов нужно декларировать.

А при выезде из Турции запрещено вывозить турецкие лиры эквивалентом более 5 000 долларов.

Перевозка домашних животных

В Турцию можно провезти бесплатно только два домашних животных на человека. Если у вас больше любимцев, их лучше оформить на других попутчиков, иначе придется платить пошлину.

Также обязательно сделать прививку от бешенства – не ранее, чем за месяц до въезда в Турцию.

И, конечно, хвостатые друзья должны иметь международный ветеринарный паспорт, в котором должны быть указаны все необходимые сведения и отметки о вакцинации.



Если планируете ехать с любимцем, заблаговременно позаботьтесь обо всех прививках и документах / Pexels

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