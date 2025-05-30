Однак, якщо летите на відпочинок у цю країну, слід подбати про документи та інші важливі нюанси. Про це пише 24 Канал спільно з міжнародним сервісом із переказу коштів TransferGo.

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Про що слід подбати перед поїздкою до Туреччини: необхідні документи

Між Туреччиною та Україною діє безвізовий режим. Тобто українці можуть в'їжджати до цієї країни для відпочинку на період до 90 днів впродовж 180 днів від дати першого в'їзду.

Для того, щоб заїхати у Туреччину, необхідно мати дійсний закордонний паспорт – біометричний або звичайний, який діє щонайменше 150 днів від дати прибуття. Однак у другому випадку можливі додаткові перевірки на кордоні.

Також прикордонники можуть попросити показати підтвердження мети поїздки: бронювання готелю, квитки тощо. Тому тримайте такі речі при собі.

І зауважимо, що обов'язково треба мати медичну страховку.



Якщо летите літаком, обов'язково ознайомтеся з правилами перевізника / Pexels

Якщо ж подорожуєте власним авто, потрібна страховка "Зелена карта". А якщо ви не є власником автівки, з якою прибуваєте в країну, необхідно мати нотаріально завірену довіреність.

Порада. Оскільки це туристична країна, яка трохи має проблеми з безпекою, перед поїздкою зробіть електронні копії всіх документів, щоб мати доступ до них у разі втрати. Зареєструйте свою поїздку в посольстві України в Туреччині через форму або зверненням на гарячу лінію (+90 539 550 98 98, WhatsApp, Telegram).

Обмеження для багажу

Заборонено провозити свіже чи пакетоване м'ясо, молочні продукти, яйця, фрукти та овочі. Однак дозволено до 1 кілограма кави, до 500 грамів чаю, до 1 кілограм шоколаду чи цукерок.

Також можна ввозити 1 літр міцного алкоголю або 2 пляшки вина (по 700 – 750 мілілітрів). Надлишок конфіскують в аеропорту до вашого від'їзду, а зберігання платне.

Дозволяється провозити до 200 сигарет, 50 сигар, 200 грамів тютюну (з 200 листами сигаретного паперу) або 200 грамів жувального тютюну.

Ліки можна ввозити лише для особистого використання за наявності рецепта, який бажано перекласти на англійську чи турецьку.



Порушення митних правил можуть призвести до штрафів чи відмови у в'їзді / Pexels

Також зауважимо, що заборонено ввозити або вивозити предмети археологічної чи культурної цінності без дозволу.

Щодо валюти, то обмеження на ввезення немає. Однак суму еквівалентом понад 10 000 доларів потрібно декларувати.

А при виїзді з Туреччини заборонено вивозити турецькі ліри еквівалентом понад 5 000 доларів.

Перевезення домашніх тварин

У Туреччину можна провезти безплатно лише дві домашні тварини на людину. Якщо у вас більше улюбленців, їх краще оформити на інших попутників, інакше доведеться сплачувати мито.

Також обов'язково зробити щеплення від сказу – не раніше, ніж за місяць до в'їзду до Туреччини.

І, звісно, хвостаті друзі повинні мати міжнародний ветеринарний паспорт, у якому мають бути вказані всі необхідні відомості й відмітки про вакцинації.



Якщо плануєте їхати з улюбленцем, завчасно подбайте про всі щеплення та документи / Pexels

Важливі поради для тих, хто їде вперше