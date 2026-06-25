"Странные традиции": украинка рассказала, как отмечают Ивана Купала в Испании

Украинка Полина переехала в Испанию уже более двух лет назад, но некоторые местные традиции до сих пор удивляют её. Например, Ивана Купала там отмечают не совсем так, как в Украине.

Празднование Ивана Купала, или праздника Сан-Хуан для испанцев, — это не просто традиция, но и повод собраться на пляже, разжечь там множество костров и повеселиться. И некоторые обычаи показались украинцам интересными, пишет mrs.faustova.

Интересно : туристов стало слишком много: в аэропортах Рима отменяют систему въезда EES

Как празднуют Ивана Купала в Испании?

Испанцы верят, что благодаря огню и воде человек буквально "обнуляется" и после этого вступает в новый этап жизни. Поэтому на праздник Сан-Хуан они разжигают костры прямо на пляже и сидят там до полуночи – и именно в это время прыгают в волны.

На пляжах они разжигают огромные костры, буквально сотни на побережье. Кто-то пишет желание на бумаге и бросает его в огонь, кто-то просто прыгает через костёр. В полночь люди входят в море и прыгают через волны семь раз, держась за руки,

– поделилась украинка.

В результате у берега образуется огромная цепь из людей, тянущаяся на весь пляж.

Украинка рассказала о праздновании Сан-Хуана в Испании: смотрите видео

Украинка также рассказала, что всего один раз была в Валенсии на этом празднике, и ей там не очень понравилось: дыма очень много, и он впитывается в одежду и волосы. Даже после нескольких купаний запах остается, а глаза жгут.

Впрочем, испанцам такие праздники очень нравятся: они устраивают вечеринки и развлекаются.