Италия призвала приостановить действие Шенгенского соглашения с одной из стран Европы: почему

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни уже призвал закрыть Шенгенскую зону для одной из стран Европы –, а именно для Испании. Это произошло после того, как 30 июля десятки тысяч мигрантов незаконно пересекли границу с Марокко в североафриканский анклав Сеута.

Прорыв мигрантов из Марокко в Испанию прокомментировал не только Антонио Таяни, но и премьер-министр страны Джорджия Мелони. Она также рассматривает возможность приостановки действия Шенгенского соглашения об открытых границах с Испанией, пишет BBC.

Что известно о возможности приостановки действия Шенгенского соглашения в отношении Испании?

В посте в X Джорджия Мелони заявила, что фотографии из Сеуты поразили ее и показывают, что "неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет конкретную угрозу безопасности границ Европы".

Между тем Антонио Таяни заявил, что "поддерживает" закрытие зоны свободного передвижения с Испанией.

Кадры, поступающие из Сеуты, свидетельствуют о том, что решение правительства в Мадриде предоставить испанское – а значит, и европейское – гражданство более чем 500 000 нелегальных иммигрантов является крайне ошибочным и способствует торговле людьми,

– написал он в X.

Впрочем, угроза приостановить действие Шенгенской зоны, по мнению издания, – это действительно лишь угроза, которую, как представляется, невозможно выполнить. В ответ министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес обвинил Таяни в использовании иммиграции в качестве оружия в политических целях.

Он также добавил, что эти замечания были "неуместными" для "партнера и дружественной страны, от которой мы ожидали европейской солидарности, а не партийной демагогии". Сегодня он также вызвал к себе посла Италии.

Между тем в Италии уже заявили, что в этой ситуации не будут "сидеть, сложа руки". Премьер-министр Мелони созовет соответствующие ведомства и по итогам встреч будет готова принять меры, в том числе "чрезвычайные", для защиты границ и безопасности граждан.

Почему мигранты из Марокко едут в Испанию?

Важно, что ранее в июле Верховный суд Испании принял решение о том, что мигрантов, задержанных в море при попытке добраться до Сеуты или Мелильи, испанских анклавов в Африке, нельзя немедленно возвращать в Марокко или другие страны.

Между тем число мигрантов, которые уже прорвались в Испанию через границу, оценивается в несколько десятков тысяч – от 20 до 50.