"Они становятся агрессивными": украинка рассказала о неожиданной проблеме с бездомными в Испании

Украинка Полина, уже два года назад переехавшая из Германии в Испанию, столкнулась в этой солнечной стране с одним большим недостатком, о котором раньше и не догадывалась – большим количеством бездомных.

Перед переездом украинку убеждали, что в Валенсии бездомных почти нет – но реальность оказалась совсем другой, ведь прямо под окнами новостройки девушки разбили целый лагерь, который не исчезает, а только разрастается, пишет mrs.faustova.

Интересно Европа меняется: количество мигрантов достигло исторического максимума

Что стоит знать перед переездом в Испанию?

С каждым днем, по словам украинки, бездомных у нее под окнами становится все больше и больше. Когда она только заселялась в квартиру в новостройке примерно год назад, их было значительно меньше, а сами бездомные были рассеяны по всей Валенсии.

Но они же становятся агрессивными. Так произошло в большом парке Турия: один бездомный напал на испанку, и тогда их начали оттуда выселять. И куда они все пришли? Конечно, под наши окна,

– пожаловалась блогерша.

Также она рассказала, что испанцы, которые также живут в новостройке, пытались разобраться с бездомными, что расположились под окнами: писали письма и неоднократно вызывали полицию. Но когда полиция приезжает, она переживает прежде всего из-за благосостояния бездомных.

Украинка рассказала о бездомных в Валенсии: смотрите видео

Именно поэтому мы живем в Испании и не переживаем о будущем: потому что "план Б" всегда есть. Так будем жить, и никто до нас не докопается,

– пошутила девушка.

Она отметила, что среди бездомных есть добрые люди, но есть и такие, что грабят, разбивают окна на машинах – но даже если запечатлеть процесс кражи, полиция все равно ничего не сделает. Переезжать из новостройки украинка не хочет даже несмотря на лагеря под окнами: район, в котором она живет, им нравятся. Поэтому она заметила, что просто смирилась с этим, как с еще одним минусом Испании.

Сейчас в Испании более 37 000 человек не имеют крыши над головой, сообщает Estade.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?